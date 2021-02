La migliore risposta ai “criticoni” di Obama: record stagionale di ascolti per Che tempo che fa (Di lunedì 8 febbraio 2021) Qualcuno, magari proprio quelli che guardano Salvini da Barbara D’Urso, in questi giorni ha criticato l’intervista di Barack Obama a Che tempo che fa: “Costa troppo” dicevano, infarcendo in qualche caso la fake news di insulti. Sì perché, come vi abbiamo spiegato, di fake news si tratta: l’ex presidente degli Stati Uniti non ha preso un euro di cachet. Ma anche se fosse stato pagato ne sarebbe valsa la pena. Parlano gli ascolti: ieri la trasmissione condotta da Fabio Fazio ha registrato 3 milioni 543mila spettatori con share del 13,2%. In particolare durante l’intervento di Obama CTCF è volato a 5 milioni di spettatori con picchi del 17% di share. Non solo. Grazie al “colpaccio” la Rai ha battuto Mediaset e“Live Non è la D’Urso”: in sovrapposizione dalle 21.18 alle 00.10 Rai3 ha ottenuto 2.577.000 telespettatori con ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) Qualcuno, magari proprio quelli che guardano Salvini da Barbara D’Urso, in questi giorni ha criticato l’intervista di Baracka Cheche fa: “Costa troppo” dicevano, infarcendo in qualche caso la fake news di insulti. Sì perché, come vi abbiamo spiegato, di fake news si tratta: l’ex presidente degli Stati Uniti non ha preso un euro di cachet. Ma anche se fosse stato pagato ne sarebbe valsa la pena. Parlano gli: ieri la trasmissione condotta da Fabio Fazio ha registrato 3 milioni 543mila spettatori con share del 13,2%. In particolare durante l’intervento diCTCF è volato a 5 milioni di spettatori con picchi del 17% di share. Non solo. Grazie al “colpaccio” la Rai ha battuto Mediaset e“Live Non è la D’Urso”: in sovrapposizione dalle 21.18 alle 00.10 Rai3 ha ottenuto 2.577.000 telespettatori con ...

