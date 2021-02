La Meloni non vuole fare il premier, vuole rimanere padrona a casa sua (Di lunedì 8 febbraio 2021) E dunque l’unica che resterà fuori dalla porta di Mario Draghi sarà Giorgia Meloni, e tantissimi non se ne capacitano. L’avevano raccontata per molto tempo come la faccia moderata del sovranismo, quella che con astuzia si era associata ai Conservatori europei fino a diventarne il capo, respingendo le suggestioni dei movimentisti anti-euro, il gruppo che ancora intrappola Matteo Salvini. In questa logica si poteva immaginare che fosse lei, non il Capitano, ad aprire una seria riflessione sull’appoggio al governo di salvezza nazionale. Stupore, quindi, e molti interrogativi. Come mai non ha visto l’opportunità? L’ha vista ma preferisce scommettere su una futura stagione di proteste? O anche – ed è l’osservazione più acuta, firmata Ugo Magri: è vittima del “richiamo della foresta” che arriva dall’antico ghetto della destra-destra? Salvini, che è molto furbo, non ha perso ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 8 febbraio 2021) E dunque l’unica che resterà fuori dalla porta di Mario Draghi sarà Giorgia, e tantissimi non se ne capacitano. L’avevano raccontata per molto tempo come la faccia moderata del sovranismo, quella che con astuzia si era associata ai Conservatori europei fino a diventarne il capo, respingendo le suggestioni dei movimentisti anti-euro, il gruppo che ancora intrappola Matteo Salvini. In questa logica si poteva immaginare che fosse lei, non il Capitano, ad aprire una seria riflessione sull’appoggio al governo di salvezza nazionale. Stupore, quindi, e molti interrogativi. Come mai non ha visto l’opportunità? L’ha vista ma preferisce scommettere su una futura stagione di proteste? O anche – ed è l’osservazione più acuta, firmata Ugo Magri: è vittima del “richiamo della foresta” che arriva dall’antico ghetto della destra-destra? Salvini, che è molto furbo, non ha perso ...

