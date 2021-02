La mamma di Wanda spiega l’incidente: “Stiamo tutti bene. Dirò a mia figlia di non…” (Di lunedì 8 febbraio 2021) La madre di Wanda Nara, Nora Colosimo, ha utilizzato i suoi social network per rassicurare in merito agli "incidenti" subiti dalla sua famiglia. Più che di un incidente unico, si è trattato di diversi sfortunati incidenti accaduti ai componenti della famiglia separatamente.caption id="attachment 111539" align="alignnone" width="1024" Instagram/captionLa spiegazione della madre di Wanda Tutto è iniziato ieri, quando Wanda ha pubblicato le foto che mostravano ferite e infortuni. Le fotografie hanno suscitato grande preoccupazione tra i suoi follower ed è stata la madre dell'agente del calciatore a spiegare l'accaduto. “Grazie a Dio non abbiamo avuto un incidente. Sono stati piccoli incidenti separati. Stiamo tutti bene. Mi hanno già rimosso la fasciatura ... Leggi su golssip (Di lunedì 8 febbraio 2021) La madre diNara, Nora Colosimo, ha utilizzato i suoi social network per rassicurare in merito agli "incidenti" subiti dalla sua famiglia. Più che di un incidente unico, si è trattato di diversi sfortunati incidenti accaduti ai componenti della famiglia separatamente.caption id="attachment 111539" align="alignnone" width="1024" Instagram/captionLazione della madre diTutto è iniziato ieri, quandoha pubblicato le foto che mostravano ferite e infortuni. Le fotografie hanno suscitato grande preoccupazione tra i suoi follower ed è stata la madre dell'agente del calciatore are l'accaduto. “Grazie a Dio non abbiamo avuto un incidente. Sono stati piccoli incidenti separati.. Mi hanno già rimosso la fasciatura ...

