La mamma di Barbara De Rossi morta troppo presto dopo una lunga malattia Foto

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 8 febbraio 2021)Desi commuove più volte durante l’intervista a Oggi è un altro giorno, per amore, nel ricordare sua, parlando di sua figlia e dell’uomo della sua vita (). E’ l’addio che ha dovuto direalla madre il dolore più grande. L’ha persa quando aveva 25 anni, è l’età che ha oggi sua figlia Martina.Sofia prima di andare via le ha chiesto di non cambiare mai.Deracconta: “Era uscito un giornale, Ciak , era l’85…” la copertina con lei agli inizi della carriera che aveva una pettinatura da punk. Lastava male, gliela fece vedere e promise che non sarebbe mai cambiata, non solo per i suoi capelli. “Ho fatto tanta fatica perché non dimenticare le proprie radici è ...