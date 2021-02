La lotta continua. Dopo il golpe in Birmania infuria la guerriglia nello Stato dei Karen (Video) (Di lunedì 8 febbraio 2021) Roma, 8 feb – Ad appena una settimana dal fulminante golpe militare che ha consegnato nelle mani del generale le redini della Birmania nelle aree abitate dalle minoranze etniche esplodono proteste ed echi di guerriglia. Congelato l’esito delle seconde elezioni democratiche da oltre 70 anni e tratti in arresto la Lady Dem, Aung San Suu Kyi, e i suoi collaboratori più stretti, il paese è in stallo. A farne le spese, annuncia la Bbc, anche Sean Turnell, il professore australiano consigliere economico della deposta leader birmana. Già direttore del Myanmar Development Institute sui social aveva usato parole di ferma condanna per il golpe definito “straziante per l’economia”. Cosa sta accadendo in Birmania Letteralmente disconnessa per molte ore a causa del blocco alle reti internet imposto dalla giunta ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 8 febbraio 2021) Roma, 8 feb – Ad appena una settimana dal fulminantemilitare che ha consegnato nelle mani del generale le redini dellanelle aree abitate dalle minoranze etniche esplodono proteste ed echi di. Congelato l’esito delle seconde elezioni democratiche da oltre 70 anni e tratti in arresto la Lady Dem, Aung San Suu Kyi, e i suoi collaboratori più stretti, il paese è in stallo. A farne le spese, annuncia la Bbc, anche Sean Turnell, il professore australiano consigliere economico della deposta leader birmana. Già direttore del Myanmar Development Institute sui social aveva usato parole di ferma condanna per ildefinito “straziante per l’economia”. Cosa sta accadendo inLetteralmente disconnessa per molte ore a causa del blocco alle reti internet imposto dalla giunta ...

