“La lite prima del GF Vip ed è saltato tutto”. Tommaso Zorzi, mai una parola nella Casa ma ecco cosa è successo con la super vip (Di lunedì 8 febbraio 2021) Non è un periodo particolarmente felice per Tommaso Zorzi. L’influencer milanese che ha conquistato un gran numero di fan fin dai primi giorni del Grande Fratello Vip tanto da essere considerato da molti il probabile vincitore, ha avuto diverse discussioni negli ultimi giorni. prima con Stefania Orlando, con cui ha creato un legame speciale, poi con Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga che gli hanno fatto uno scherzo, non particolarmente apprezzato da Tommy. Adesso esce fuori un curioso retroscena, svelato dal sempre informato Dagospia, secondo cui poco prima di entrare nella Casa più spiata dagli italiani Tommaso Zorzi ha fatto una canzone insieme a Donatella Rettore. Dovrebbe essere una cosa di cui andare fieri. Ma il punto è che il ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 8 febbraio 2021) Non è un periodo particolarmente felice per. L’influencer milanese che ha conquistato un gran numero di fan fin dai primi giorni del Grande Fratello Vip tanto da essere considerato da molti il probabile vincitore, ha avuto diverse discussioni negli ultimi giorni.con Stefania Orlando, con cui ha creato un legame speciale, poi con Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga che gli hanno fatto uno scherzo, non particolarmente apprezzato da Tommy. Adesso esce fuori un curioso retroscena, svelato dal sempre informato Dagospia, secondo cui pocodi entrarepiù spiata dagli italianiha fatto una canzone insieme a Donatella Rettore. Dovrebbe essere unadi cui andare fieri. Ma il punto è che il ...

PALL0MXX : ok non ci capisco più nulla perché ho appena installato twitter normale, prima avevo quello lite - morphtojade : @Millyzampa87 In realtà dal confessionale hanno provato più volte ad aizzarli contro, anche prima del lutto gli aut… - pezzodicu0re : @francesca_0607 Io purtroppo penso la prima. Preferisco una lite in casetta che un’altra uscita ?? - cris_withnoh : RT @itsmwengo: Un anno fa tutto iniziava con la lite tra Bugo e Morgan dietro le quinte poco prima di salire sul palco, intanto Federico Fa… - sunburn080 : Vi ricordo che questa è la prima volta in cui Tommy e Stefania hanno lo stesso pensiero. Lite con Fra Lite con El… -

Ultime Notizie dalla rete : lite prima Caso Ibrahimovic - Lukaku, Cantamessa: 'sarà un nulla di fatto'

Caso Ibrahimovic - Lukaku, Cantamessa - L'inchiesta della procura Figc sulla lite tra Zlatan ... Ha un legame emotivo con la città e il Milan nel suo destino' Prima di arrivare alla questione calda, ...

Coronavirus, 29 contagi e due decessi nel Piacentino

La campagna vaccinale Continua intanto la campagna vaccinale anti - Covid , che in questa prima ... "Aggredito durante una lite". Indagini in corso Covid, dieci persone trovate positive alla variante ...

Lite in strada a Rimini: prof prende a bastonate un automobilista il Resto del Carlino Xiaomi svela la MIUI 12.5 globale: novità e quando arriverà per i primi smartphone

Prestazioni più fluide per MIUI 12.5. In attesa delle novità di MIUI 13, che sarà rilasciata nel corso del 2021, ecco dunque una versione intermedia ricca di miglioramenti su tutti i fronti. Si parte ...

Lite Ibra-Lukaku, l'avvocato Cantamessa: «Indagine sarà nulla di fatto»

Sono due grandi giocatori, con una differenza: il Milan ha dimostrato di poter fare bene senza Ibrahimovic, l’Inter non può far a meno di Lukaku”, conclude È difficile che se lo dicano un commercialis ...

