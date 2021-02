La genialità di Pep Guardiola al Manchester City

Leggi su zon

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Piacere, sonoe continuo ad aggiornare il mondo del calcio. Il nuovo ruolo di Cancelo e l’estro di Foden, come ilsta svoltando la stagione A volte basta una scintilla per cambiare una stagione, un colpo di genio, la sana follia: gli ingredienti che nutrono la mente di Pep. Ilparte a rilento, senza carburante e con molta strada da percorrere. 15 dicembre 2020, i Citizen si fermano contro un modesto West Bromwich, a casa propria. Qualcosa non va, ma con la netta sensazione che il vento sarebbe cambiato da un momento all’altro.non ci sta, le squadre sono tutte compatte, il Liverpool non decolla e le possibilità di vincere la Premier League sono alla portata. Cosa serve per cambiare una vita monotona? ...