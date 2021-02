“La Fuggitiva” | esordio di Carlo Lefebvre | quando la geopolitica incontra il giallo

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Marsiglia, Amsterdam, Parigi…No, non si tratta di un viaggio in Interrail, bensì dello scenario internazionale che fa da sfondo ad uno spacciatore, a una ragazza bellissima, ad alcune morti apparentemente illogiche, e ad un commissario brillante. Sono questi gli ingredienti de Lada scrittore di. L’autore è un professore ordinario di Geografia Economico-Politica alla Sapienza di Roma, che si rivela un’ottima penna; abile come un acrobata nel districarsi in un complesso intreccio che fa da sfondo all’assoluto del commissario François Gerard. Leggendo lanon solo ci si appassiona in unemozionante e coinvolgente ma si torna a viaggiare! In un momento storico dove la staticità regna sovrana, storie come questa ci ...