La frase degli autori su Giulia Salemi indigna il web | il video incriminato

ella_ciaccia911 : RT @CheDonnait: Le insinuazioni degli autori, riportate da Tommaso Zorzi, hanno indignato i fan di Giulia Salemi. #GFVIP #prelemi https:/… - cepedi18 : RT @CheDonnait: Le insinuazioni degli autori, riportate da Tommaso Zorzi, hanno indignato i fan di Giulia Salemi. #GFVIP #prelemi https:/… - CheDonnait : Le insinuazioni degli autori, riportate da Tommaso Zorzi, hanno indignato i fan di Giulia Salemi. #GFVIP #prelemi - deg_giuseppe : RT @RadioRadioWeb: 'Draghi è una persona competente' è la frase che va per la maggiore. Ma userà la sua competenza a favore dei lavoratori… - Novella_2000 : Tommaso riporta una frase degli autori su Giulia Salemi e fa infuriare i fan dei Prelemi (VIDEO) #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : frase degli

Novella 2000

... che è tale all'insaputa dei familiari, giudica comprensibile ladi "quell'uomo buono", ... È una regolascacchi, e della vita. Inevitabile che arrivi una sconfitta, destinata a sconfiggere ...Voi giovani siete il nostro futuro! Ah sì? Poi ti svegli a quarant'anni e senti ripetere la, identica, a qualcuno che ha la metà dei tuoi anni. Sul presente non ho nessun pregiudizio: è l'unico ...Ancora uno scatto social di Sabrina Salerno da lasciare senza fiato. La cantante ha fatto impazzire i suoi follower indossando una camicia trasparente che mette in mostra le sue incredibili forme.A co ...Mario Draghi a Palazzo Chigi. Rumour giravano da tempo ma pochi credevano che l'ex banchiere della Bce e tanto altro ancora potesse accettare un incarico così gravoso. Un Paese che ha smarrito og ...