La figuraccia e il triste destino dei voltagabbana: che fine hanno fatto Ciampolillo e i Responsabili? (Di lunedì 8 febbraio 2021) Che fine ha fatto Ciampolillo? Bella domanda. Già, che fine hanno fatto i costruttori, i Responsabili che dir si voglia? Per settimane si è parlato di loro come di “pilastri” delle istituzioni, riserva preziosa per salvare l’ex premier Conte e l’Italia, i traghettatori verso il Conte ter. E ora ? Che figura barbina. Sui social va in rete l’irrisione. Con l’avvento di Mario Draghi sono stati spazzati via. Ora nessuno più li nomina, niente più titoloni né interviste a questi novelli padri della Patria. Sono durati lo spazio di un mattino, giusto il tempo di una figuraccia inutile. Si occupa di loro e li strapazza bene bene Alessandro Giuli su Libero. Ciampolillo & Co “nel retrobottega dell’inutilità” “L’irruzione di Mario Draghi con ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 8 febbraio 2021) Cheha? Bella domanda. Già, chei costruttori, iche dir si voglia? Per settimane si è parlato di loro come di “pilastri” delle istituzioni, riserva preziosa per salvare l’ex premier Conte e l’Italia, i traghettatori verso il Conte ter. E ora ? Che figura barbina. Sui social va in rete l’irrisione. Con l’avvento di Mario Draghi sono stati spazzati via. Ora nessuno più li nomina, niente più titoloni né interviste a questi novelli padri della Patria. Sono durati lo spazio di un mattino, giusto il tempo di unainutile. Si occupa di loro e li strapazza bene bene Alessandro Giuli su Libero.& Co “nel retrobottega dell’inutilità” “L’irruzione di Mario Draghi con ...

