La figuraccia di quelli che chiedono quanti soldi ha preso Obama a Che tempo che fa (è andato gratis) (Di lunedì 8 febbraio 2021) Quando il dito indica Obama lo stolto guarda il cachet. Sono in tanti quelli che, invece di complimentarsi con Fabio Fazio per il colpaccio dell’intervista all’ex presidente degli Stati Uniti Barack Ombama a Che tempo che fa, sui social si sono chiesti quanto sia costato il suo intervento durante la trasmissione Rai. E qualcuno lo ha fatto anche aggiungendo insulti vari: Stasera a “che tempo che fa” da quel leccaculo venduto di Fazio Obama. Qlcn è interessato a quello che ha da dire ? e interessante ? Qual’è il suo cachet? Vergognati Fazio Perché non si privatizzazione la Rai? Metà (perlomeno!) italiani sono di cdx sono rappresentati in Rai? — PATRIZIO VEZZANITrump only (@PATRIZIOVEZZANI) February 7, 2021 quanti soldi che paghiamo col canone avranno ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) Quando il dito indicalo stolto guarda il cachet. Sono in tantiche, invece di complimentarsi con Fabio Fazio per il colpaccio dell’intervista all’ex presidente degli Stati Uniti Barack Ombama a Cheche fa, sui social si sono chiesti quanto sia costato il suo intervento durante la trasmissione Rai. E qualcuno lo ha fatto anche aggiungendo insulti vari: Stasera a “cheche fa” da quel leccaculo venduto di Fazio. Qlcn è interessato a quello che ha da dire ? e interessante ? Qual’è il suo cachet? Vergognati Fazio Perché non si privatizzazione la Rai? Metà (perlomeno!) italiani sono di cdx sono rappresentati in Rai? — PATRIZIO VEZZANITrump only (@PATRIZIOVEZZANI) February 7, 2021che paghiamo col canone avranno ...

MTR29971489 : Ma ragazzi Mtr era libera quando ha passato delle giornate con Baccini, e con Delòn non ci fu nulla. La figuraccia… - dieffe55 : @Filippo_Rossi @iuvinale_n @matteosalvinimi @BuonaDestra Avrebbe dovuto parlare come quelli 'io con il partito di b… - nico71_ : @CottarelliCPI Prof non c’è dubbio ma non credo che la maggioranza dei nostri Parlamentari siano in grado di capirl… - ConteZero76 : Ma come, ma non era 'non si può tornare alle urne durante la pandemia' ? Poveracci, che figuraccia. Ma tanto Dragh… - ilmemoriAle : E comunque in questa #crisidigoverno chi ha fatto una figuraccia, mi sa, son sempre quelli lì -