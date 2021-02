La Figc in visita allo Spallanzani, in regalo 600 palloni al personale sanitario (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il presidente della Figc Gabriele Gravina farà visita all’Ospedale Spallanzani nella giornata di mercoledì 10 febbraio alle ore 11, durante la quale interverranno il direttore sanitario dell’Ospedale Francesco Vaia e una rappresentanza di medici e infermieri. Nell’occasione verranno regalati 600 palloni al personale sanitario impegnato in prima fila nella lotta al Covid-19. La Federazione aveva stretto una collaborazione con l’Ospedale durante il primo lockdown. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il presidente dellaGabriele Gravina faràall’Ospedalenella giornata di mercoledì 10 febbraio alle ore 11, durante la quale interverranno il direttoredell’Ospedale Francesco Vaia e una rappresentanza di medici e infermieri. Nell’occasione verranno regalati 600 pni alimpegnato in prima fila nella lotta al Covid-19. La Federazione aveva stretto una collaborazione con l’Ospedale durante il primo lockdown. SportFace.

