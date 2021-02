(Di lunedì 8 febbraio 2021) Duenuovi in un colpo solo: da quando nel 2003 ha esordito in MotoGP, mai il team ufficialesi era avvalso di una mossa così rivoluzionaria. Quando non confermava entrambi, infatti, era ...

Gazzetta_it : La Ducati e l’inedito doppio-cambio piloti: precedenti non facili. Ma Miller e Bagnaia... -

Ultime Notizie dalla rete : Ducati inedito

La Gazzetta dello Sport

Lo strappo si è consumato in estate e a Ferragosto Simone Battistella, il suo manager, ha comunicato alla dirigenzal'intenzione di non continuare la relazione. Lo stesso è accaduto con Danilo ...UnScott Redding , che più facilmente siamo abituati a sentire in versione 'dura' , in ... SBK, test Jerez: Redding e Rinaldi ritrovano lePanigale V4R 'Mi riscaldi nelle giornate più ...SBK: Nicholas Spinelli correrà nella SuperOpen per sviluppare la Panigale 955 V2 del Team Barni in ottica Mondiale 2022, insieme a lui Manuel Bastianelli nel Team Schacht ...Tutte le novità di Scrambler per il 2021 sono state presentate nel corso della “Ducati World Première” e sono ora disponibili nei concessionari della rete Ducati. L’arrivo nei dealer dei nuovi modelli ...