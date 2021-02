La donna Acquario non ama legami e convenzioni. Ecco i segni con cui va d’accordo (Di lunedì 8 febbraio 2021) I segni Acquario e Capricorno (foto Getty Images). Proviamo a uscire dalla solita narrazione dell’Acquario come segno perennemente in fuga, alla ricerca di amori impossibili. È vero, la donna con la Luna in questo segno d’Aria non vuole dipendenze, lascia libero il mondo a patto che il mondo le riservi lo stesso trattamento. Viste le premesse, quali sono le relazioni congeniali a una femminilità così libera dal guinzaglio delle convenzioni? I Gemelli è il primo segno della lista, “folletto” seduttivo e ironico con lo stesso spirito anticonformista. Anche se lo stimolo al “bacia e fuggi” nell’Acquario è scorrere sentimentale privo di strategia, mentre per il Gemelli è tecnica di seduzione. Il rapporto con un Bilancia è relazione tra estetica e dinamicità, tradizione e ... Leggi su iodonna (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ie Capricorno (foto Getty Images). Proviamo a uscire dalla solita narrazione dell’come segno perennemente in fuga, alla ricerca di amori impossibili. È vero, lacon la Luna in questo segno d’Aria non vuole dipendenze, lascia libero il mondo a patto che il mondo le riservi lo stesso trattamento. Viste le premesse, quali sono le relazioni congeniali a una femminilità così libera dal guinzaglio delle? I Gemelli è il primo segno della lista, “folletto” seduttivo e ironico con lo stesso spirito anticonformista. Anche se lo stimolo al “bacia e fuggi” nell’è scorrere sentimentale privo di strategia, mentre per il Gemelli è tecnica di seduzione. Il rapporto con un Bilancia è relazione tra estetica e dinamicità, tradizione e ...

