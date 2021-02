La Cina ha bannato Clubhouse (Di lunedì 8 febbraio 2021) Questa mattina, senza alcuna stimmate di preveggenza, avevamo parlato di quanto tempo sarebbe durata l’app Clubhouse in Cina. Nel giro di poche ore, la risposta è arrivata: Clubhouse bannato in Cina. È bastato un fine settimana di stanze – le room presenti all’interno del social tanto in voga da qualche giorno – in cui si parlava del regime cinese, delle violenze anti-democratiche ad Hong Kong e Taiwan, ma anche di quello che accade agli Uiguri. Ed ecco arrivare la classic scure censoria da parte del governo che ha bloccato qualsiasi tipo di accesso alla app. LEGGI ANCHE > Quanto durerà Clubhouse in Cina? Come ha riportato l’agenzia Reuters, le prime segnalazioni su Clubhouse bannato in Cina sono arrivate questa ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 8 febbraio 2021) Questa mattina, senza alcuna stimmate di preveggenza, avevamo parlato di quanto tempo sarebbe durata l’appin. Nel giro di poche ore, la risposta è arrivata:in. È bastato un fine settimana di stanze – le room presenti all’interno del social tanto in voga da qualche giorno – in cui si parlava del regime cinese, delle violenze anti-democratiche ad Hong Kong e Taiwan, ma anche di quello che accade agli Uiguri. Ed ecco arrivare la classic scure censoria da parte del governo che ha bloccato qualsiasi tipo di accesso alla app. LEGGI ANCHE > Quanto dureràin? Come ha riportato l’agenzia Reuters, le prime segnalazioni suinsono arrivate questa ...

giornalettismo : Come volevasi dimostrare: #Clubhouse in #Cina è durato meno di un gatto in tangenziale - andreamerloK : RT @giuliapompili: Gli effetti di Clubhouse in Cina - prima che venga bannato - AndreaGiunchi : RT @giuliapompili: Gli effetti di Clubhouse in Cina - prima che venga bannato - giuliapompili : Gli effetti di Clubhouse in Cina - prima che venga bannato -

Ultime Notizie dalla rete : Cina bannato Da Capitol Hill alla Casa Bianca: il nuovo percorso americano

...e sui social erano comparsi segnali di nuove proteste tant'è che il solo Twitter aveva bannato più ... la Corea del Nord, l'Iran e anche la Cina: questi Paesi, ma anche alcuni Alleati, approfittando del ...

Weekly Focus USA2020: Inizia l'era Biden

Funzionari di politica estera e osservatori affermano che la Cina sarà la più grande sfida per l'... Bannato dalla maggior parte delle piattaforme social, Trump ha pubblicato un ultimo messaggio ...

Clubhouse bannato in Cina: gli utenti l'avevano usato per parlare di politica Everyeye Tech Regno Unito, tensione con Pechino, dai giornalisti-spie espulsi alla crisi di Hong Kong

Le due potenze ormai ai ferri corti su più fronti: dal caso Huawei alla tv di Stato della Repubblica popolare oscurata a Londra. Sullo sfondo il nuovo ...

Huawei Ban, segnali poco incoraggianti dall'amministrazione Biden

I rapporti tra gli Stati Uniti e Huawei rappresentano uno dei tanti interrogativi legati alla nuova amministrazione di Joe Biden. Huawei continua infatti a rientrare tra le aziende della entity list c ...

...e sui social erano comparsi segnali di nuove proteste tant'è che il solo Twitter avevapiù ... la Corea del Nord, l'Iran e anche la: questi Paesi, ma anche alcuni Alleati, approfittando del ...Funzionari di politica estera e osservatori affermano che lasarà la più grande sfida per l'...dalla maggior parte delle piattaforme social, Trump ha pubblicato un ultimo messaggio ...Le due potenze ormai ai ferri corti su più fronti: dal caso Huawei alla tv di Stato della Repubblica popolare oscurata a Londra. Sullo sfondo il nuovo ...I rapporti tra gli Stati Uniti e Huawei rappresentano uno dei tanti interrogativi legati alla nuova amministrazione di Joe Biden. Huawei continua infatti a rientrare tra le aziende della entity list c ...