“La Casa di Carta 5”: a che punto siamo con la nuova stagione? (Di lunedì 8 febbraio 2021) La Casa di Carta guarda le foto Quando i dubbi incalzano, ogni dettaglio è fondamentale: l’attesa per La Casa di Carta 5 si fa sempre più sentita e i fan di una delle serie più seguite degli ultimi anni meritano qualche certezza. Se è Netflix stesso a ricordarci che i nuovi dieci episodi, prima o poi, arrivano, la data di uscita della quinta e ultima stagione dell’amatissima banda di criminali è ancora avvolta nel mistero. Ma spulciando profili social del cast spagnolo si può fare un po’ il punto della situazione. ... Leggi su iodonna (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ladiguarda le foto Quando i dubbi incalzano, ogni dettaglio è fondamentale: l’attesa per Ladi5 si fa sempre più sentita e i fan di una delle serie più seguite degli ultimi anni meritano qualche certezza. Se è Netflix stesso a ricordarci che i nuovi dieci episodi, prima o poi, arrivano, la data di uscita della quinta e ultimadell’amatissima banda di criminali è ancora avvolta nel mistero. Ma spulciando profili social del cast spagnolo si può fare un po’ ildella situazione. ...

Eraclanius : RT @FreakManVirtue: 1,30€ per un mucchio di carta che il giorno dopo sarà già vecchia. Oppure un ottimo cappuccino da bere in zona rossa, g… - gixfearless : @lwtkvm nella seconda foto sembra palermo della casa di carta - zannazyu : RT @FreakManVirtue: 1,30€ per un mucchio di carta che il giorno dopo sarà già vecchia. Oppure un ottimo cappuccino da bere in zona rossa, g… - Sofyyxlupin : @lwtkvm Ma a me nella seconda foto sembra Palermo della casa di carta hahahah - Lorenzo5552555 : RT @FreakManVirtue: 1,30€ per un mucchio di carta che il giorno dopo sarà già vecchia. Oppure un ottimo cappuccino da bere in zona rossa, g… -