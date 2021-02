La cantante Piera Napoli uccisa dal marito: nuovo femminicidio a Palermo (Di lunedì 8 febbraio 2021) La cantante Piera Napoli uccisa in casa dal marito. Non sono passate nemmeno due settimane da quando fu ritrovato il corpo, per metà bruciato, di Roberta Siragusa. L’area era quella del Palermitano, ora, invece, siamo nel centro di Palermo per raccontare un altro femminicidio, un’altra tragedia annunciata. La morte di Piera Napoli Il corpo ritrovato in bagno. Un corpo straziato da dieci coltellate, una delle quali le ha tagliato la gola. Così è morta Piera Napoli, 32 anni, cantante neomelodica conosciuta da tutti, così l’ha uccisa suo marito, Salvatore Baglione di 37 anni. È stato proprio lui ha chiamare i Carabinieri e ad indicare loro dove ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 8 febbraio 2021) Lain casa dal. Non sono passate nemmeno due settimane da quando fu ritrovato il corpo, per metà bruciato, di Roberta Siragusa. L’area era quella del Palermitano, ora, invece, siamo nel centro diper raccontare un altro, un’altra tragedia annunciata. La morte diIl corpo ritrovato in bagno. Un corpo straziato da dieci coltellate, una delle quali le ha tagliato la gola. Così è morta, 32 anni,neomelodica conosciuta da tutti, così l’hasuo, Salvatore Baglione di 37 anni. È stato proprio lui ha chiamare i Carabinieri e ad indicare loro dove ...

