Keanu Reeves protagonista di Kraven, il nuovo film di Marvel e Sony? (Di lunedì 8 febbraio 2021) Keanu Reeves sarebbe stato contattato dai produttori del film dedicato a Kraven il Cacciatore che lo vorrebbero come protagonista. Keanu Reeves potrebbe entrare nel Marvel Cinematic Universe con il ruolo di Kraven il Cacciatore: online si è infatti diffusa la notizia che l'attore avrebbe ricevuto la proposta di essere protagonista di un nuovo film tratto dai fumetti. Il progetto farebbe parte dei titoli in fase di sviluppo grazie alla collaborazione tra Sony Pictures e Marvel. La notizia del possibile arrivo di Keanu Reeves nel MCU è stata diffusa da The Illuminerdi e, attualmente, non c'è alcuna conferma ufficiale. ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 8 febbraio 2021)sarebbe stato contattato dai produttori deldedicato ail Cacciatore che lo vorrebbero comepotrebbe entrare nelCinematic Universe con il ruolo diil Cacciatore: online si è infatti diffusa la notizia che l'attore avrebbe ricevuto la proposta di esseredi untratto dai fumetti. Il progetto farebbe parte dei titoli in fase di sviluppo grazie alla collaborazione traPictures e. La notizia del possibile arrivo dinel MCU è stata diffusa da The Illuminerdi e, attualmente, non c'è alcuna conferma ufficiale. ...

