Katia Ricciarelli plaude alle scelte di Giorgia Meloni | «Mi fido di lei | ha grandi capacità»

(Di lunedì 8 febbraio 2021) “Io sono un’estimatrice di, l’ho sempre ammirata molto. E capisco la sua posizione in questa circostanza. Non la condanno minimamente – spiega, il celebre soprano intervistata dall’Adnkronos-. E’ capace, ha un grande temperamento. Io credo che lasia l’unica che faccia opposizione, e quindi credo che sia giusto che ci sia qualcuno la faccia”. Come si evince, la scelta politica della leader di Fratelli d’Italia sta facendo breccia non solo nel dibattito istituzionale. Molte voci anche provenienti da altri mondi professionali giudicano convincente e motivata una posizione distinta dalla corsa a braccia aperte verso Mario Draghi.è una donna colta e attenta al dibattito pubblico. E anche sul fatto che il ...

'Se andiamo avanti così, ci troveremo in una situazione tragica'. E' l'appello che Katia Ricciarelli rivolge, tramite l'Adnkronos, a Mario Draghi, nel momento in cui l'economista è al lavoro per formare il nuovo governo. 'Un anno è tanto. Sa cosa significa stare un anno fermi? Stare ...