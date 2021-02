Karina Cascella, la scollatura fa impazzire i fan: “Vorrei dormire li in mezzo” (Di lunedì 8 febbraio 2021) Karina Cascella ha catturato l’attenzione dei follower con una foto che ha messo in risalto le sue qualità fisiche: “Così ci fai impazzire” La showgirl ha conquistato il web con una foto che ha messo in risalto in primo luogo la sua perfezione fisica. Infatti i follower nei primi commenti al post che ha pubblicato L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 8 febbraio 2021)ha catturato l’attenzione dei follower con una foto che ha messo in risalto le sue qualità fisiche: “Così ci fai” La showgirl ha conquistato il web con una foto che ha messo in risalto in primo luogo la sua perfezione fisica. Infatti i follower nei primi commenti al post che ha pubblicato L'articolo proviene da Leggilo.org.

davided81 : Ormai non distinguo più Karina Cascella da Paola Caruso #noneladurso - notyour_rosie : RT @giorgiomengato: Karina Cascella hai perfettamente ragione ... Arianna David hai perso una buona occasione per tacere...#noneladurso - giorgiomengato : Karina Cascella hai perfettamente ragione ... Arianna David hai perso una buona occasione per tacere...#noneladurso - SalvatoreIncor7 : Pensavo fosse rimasta Jasmine Carrisi ed invece è Karina Cascella #noneladurso - gianclever : Arianna David ha chiamato: KaSCINa, Karina Cascella ???????? #noneladurso -