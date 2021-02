Juventus, scherzi da spogliatoio: Demiral e Dybala rubano il telefono a Cuadrado e sui social… (Di lunedì 8 febbraio 2021) Clima disteso in casa Juventus. La prova arriva dai social dove Demiral e Dybala si sono divertiti a fare uno scherzo al compagno Cuadrado. Su Instagram ecco un selfie speciale per il difensore e la Joya. Peccato che sia fatto col cellulare del colombiano.Juventus, scherzo social di Demiral e Dybala a CuadradoCome si capisce dalla didascalia inserita nella foto, Demiral e Dybala si sono divertiti a prendere in prestito il telefono di Cuadrado prima o forse dopo una seduta di allenamento. Il difensore e l'attaccante sorridenti hanno pubblicato sul profilo del colombiano lo scatto nello spogliatoio. Come l'avrà presa l'esterno bianconero? Siamo sicuri se ne vedranno ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 8 febbraio 2021) Clima disteso in casa. La prova arriva dai social dovesi sono divertiti a fare uno scherzo al compagno. Su Instagram ecco un selfie speciale per il difensore e la Joya. Peccato che sia fatto col cellulare del colombiano., scherzo social diCome si capisce dalla didascalia inserita nella foto,si sono divertiti a prendere in prestito ildiprima o forse dopo una seduta di allenamento. Il difensore e l'attaccante sorridenti hanno pubblicato sul profilo del colombiano lo scatto nello. Come l'avrà presa l'esterno bianconero? Siamo sicuri se ne vedranno ...

ItaSportPress : Juventus, scherzi da spogliatoio: Demiral e Dybala rubano il telefono a Cuadrado e sui social... -… - francescomarel1 : RT @lmNotMajico: ma a parte gli scherzi c’è davvero qualcuno che sta guardando Inter - Juventus? - lmNotMajico : ma a parte gli scherzi c’è davvero qualcuno che sta guardando Inter - Juventus? - Makkoto80 : Oh ragazzi non facciamo scherzi, stasera bisogna vincere. Bene. Nel gioco e nel risultato. #InterJuventus #Juventus #Finoallafine - manuelmagliola : @Alessia18991 Spero scherzi. FC JUVENTUS! Non si tifano MAI i ratti. -