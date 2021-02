Juventus, Pirlo parla della Coppa Italia: le parole LIVE (Di lunedì 8 febbraio 2021) Semifinale di ritorno di Coppa Italia per Andrea Pirlo e la Juventus: il tecnico riflette sulle scelte di formazione contro l’Inter Andrea Pirlo parla alla vigilia della sfida contro l’Inter ai microfoni di Juventus TV. Ecco le sue dichiarazioni. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA COSA FARE PER CENTRARE LA FINALE – «Dovremo giocare da Juve, come stiamo facendo nelle ultime partite, è il secondo round di una grande sfida che ci darà l’opportunità di andare in finale, obiettivo che dobbiamo centrare a tutti i costi. Sarà una partita dura, una battaglia, pronti per affrontarlo al meglio». ATTEGGIAMENTO – «Bisogna partire con l’atteggiamento di essere alla pari, si parte da 0-0 senza pensare alla vittoria dell’andata. Si è azzerato tutto, ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Semifinale di ritorno diper Andreae la: il tecnico riflette sulle scelte di formazione contro l’Inter Andreaalla vigiliasfida contro l’Inter ai microfoni diTV. Ecco le sue dichiarazioni. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA COSA FARE PER CENTRARE LA FINALE – «Dovremo giocare da Juve, come stiamo facendo nelle ultime partite, è il secondo round di una grande sfida che ci darà l’opportunità di andare in finale, obiettivo che dobbiamo centrare a tutti i costi. Sarà una partita dura, una battaglia, pronti per affrontarlo al meglio». ATTEGGIAMENTO – «Bisogna partire con l’atteggiamento di essere alla pari, si parte da 0-0 senza pensare alla vittoria dell’andata. Si è azzerato tutto, ...

