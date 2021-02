Juventus, parla l’agente di Shomurodov: “Eldor sta bene a Genova, ecco cosa penso sull’interesse dei bianconeri” (Di lunedì 8 febbraio 2021) German Tkachenko non si nasconde sul futuro di Eldor Shomurodov.L'attaccante uzbeko del Genoa sta certamente facendo parlare di sé, soprattutto per un rendimento al di sopra delle più rosee aspettative. Il suo agente è stato intervistato in esclusiva ai microfoni di Calciomercato24 per parlare della sua permanenza in rossoblu e dell'interesse della Juventus nel corso di quest'ultima finestra di calciomercato. In primissima battuta, il manager del classe '95 ha spiegato come il centravanti sia rimasto decisamente soddisfatto del suo arrivo in Italia e del suo rendimento con la maglia del Grifone. ecco le sue parole:"Si è reso conto che Genoa è una piazza speciale, un ottimo punto di partenza verso il calcio che conta. È arrivato in un momento di transizione, ma ora si sta divertendo. ... Leggi su mediagol (Di lunedì 8 febbraio 2021) German Tkachenko non si nasconde sul futuro di.L'attaccante uzbeko del Genoa sta certamente facendore di sé, soprattutto per un rendimento al di sopra delle più rosee aspettative. Il suo agente è stato intervistato in esclusiva ai microfoni di Calciomercato24 perre della sua permanenza in rossoblu e dell'interesse dellanel corso di quest'ultima finestra di calciomercato. In primissima battuta, il manager del classe '95 ha spiegato come il centravanti sia rimasto decisamente soddisfatto del suo arrivo in Italia e del suo rendimento con la maglia del Grifone.le sue parole:"Si è reso conto che Genoa è una piazza speciale, un ottimo punto di partenza verso il calcio che conta. È arrivato in un momento di transizione, ma ora si sta divertendo. ...

