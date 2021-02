Juventus-Inter | Ronaldo a caccia del trofeo mancante

Leggi su tuttojuve24

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Cristianocontinua la sua ascesa al trono dei marcatori all time: sono 763 i gol realizzati in carriera (-4 da Pelé, -9 da Romario). Un numero che è destinato a crescere vista la forma smagliante del portoghese che sembra non volersi fermare. LEGGI ANCHE:, Arthur e Morata a rischio per l'Quest’anno il portoghese è già a quota 23 gol in 24 partite, un numero davvero impressionante che dimostra ancora una volta che il CR7 non risente minimamente dell’avanzare dell’età. Domani sera quasi sicuramente sarà titolare al fianco di Kulsevski, complice l’indisponibilità di Morata.insegue la Coppa Italia Cristiano, attaccante dellaCristiano ha conquistato 31 trofei di squadra però non la Coppa ...