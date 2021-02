Juventus Inter | Pirlo | “Vogliamo la finale Kulusevski? Ecco chi gioca domani”

(Di lunedì 8 febbraio 2021)match chiave per la stagione della. Andreasfida Conte nella semidi ritorno della Coppa Italia.andrà in scenasera, con i bianconeri che partono dal vantaggio di 2-1 maturato a San Siro. Ladeve centrare lava a caccia della sua primadi Coppa Italia da allenatore. Il tecnico come ogni vigilia, ha parlato ai microfoni di JTV.di seguito le sue parole., le parole diCENTRARE LA– “Innanzitutto dovràre da Juve, come sta facendo nelle ...

'Dobbiamo centrare la finale di Coppa Italia a tutti i costi'. Pirlo si ispira a Sarri ma ragiona sempre più come Allegri , ancora in corsa sui tre obiettivi stagionali, al terzo posto in classifica e ...Il Milan è andato a lungo alla ricerca di un nuovo difensore negli ultimi mesi sul calciomercato. Ora uno dei profili seguiti dai rossoneri potrebbe tornare buono perPaolo Maldini ha scandagliato il mercato, sia nella sessione estiva che in quella di gennaio, alla ricerca di un difensore che potesse disimpegnarsi al meglio come terzino destro e ...Così il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, alla vigilia della semifinale di ritorno della Coppa Italia contro l’Inter. “Bisogna partire con l’atteggiamento di essere alla pari, si parte da zero a ...Lo ha detto Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, parlando ai microfoni della tv del club, alla vigilia della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Inter. Si parte dal 2-1 per i bianconeri ...