Juventus-Inter | Pirlo | “Vogliamo la finale di Coppa Italia | Kukusevski e Buffon titolari”

(Di lunedì 8 febbraio 2021) “Dobbiamo giocare da Juve, come nelle ultime partire. È il secondo round di una grande sfida che ci permetterebbe di arrivare in: un obiettivo che dobbiamo centrare a tutti i costi. Sarà una partita dura, difficile, una battaglia: ma siamo pronti per affrontarla al meglio”. Alla vigilia didi, il tecnico bianconero Andreacommenta così i temi della sfida che vedrà i bianconeri partire dall’1-2 ottenuto all’andata a San Siro: “Si parte da 0-0 perchè non possiamo rimanere alla vittoria dell’andata. Si è azzerato tutto, è come se fosse una. Quindi l’atteggiamento deve essere aggressivo, di una squadra che sa quello che vuole. Dobbiamo essere concentrati perchè l’obiettivo è troppo importante per lasciarcelo ...