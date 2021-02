Juventus-Inter | Pirlo a caccia della finale di Coppa Italia

Leggi su tuttojuve24

(Di lunedì 8 febbraio 2021) L’andata è finita 1-2 per la, una vittoria meritata, nonostante le numerose assenze di entrambe le squadre per turnover. Domani, però, tornano tutti e si rinnoverà la sfida tra Lukaku e Chiellini, con il duello che nella giornata di campionato è stato vinto dal difensore, nonostante la vittoria dell’. Il belga ora vorrà rifarsi e cercherà di trovare la via del gol e trascinare i nerazzurri in. LEGGI ANCHE: Calciomercato, lo United lo molla: Paratici ci pensa Dall’altra parte unache avrà là davanti Morata, non in perfetta forma dopo un infortunio al piede, ma che insieme a Ronaldo proverà a difendere il vantaggio. A centrocampo ci sarà Arthur, il vero uomo in più di questa squadra e che ha una capacità innata di gestire il pallone. Un match importante per ...