Juventus-Inter | le parole di Pirlo | “Dobbiamo centrare la finale a tutti i costi”

Leggi su tuttojuve24

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Il tecnico bianconero ha parlato a JTV presentando la gara di domani contro i nerazzurri: “Il gruppo sta recuperando, a parte qualche acciacco che stiamo valutando di giorno in giorno. Torna Gigi in porta e anche Kulusevski sarà dal 1º minuto. LEGGI ANCHE:, arriva l': le probabili scelte diparla anche del reparto arretrato: “La chiave della crescita del reparto difensivo? Siamo molto più compatti, giochiamo da squadra, corriamo l’uno per l’altro, ci aiutiamo in ogni situazione: questo ti fa fare risultato, perché non prendere gol è merito di tutta la squadra. Dovremo giocare da Juve, come nelle ultime partite. È il 2º round di una grande sfida per andare in, obiettivo chei ...