Juventus Inter, guai per Pirlo: due titolarissimi rischiano di saltare il match (Di lunedì 8 febbraio 2021) Juventus Inter – Pessime notizie per Andrea Pirlo. Due titolarissimi potrebbero saltare il match o almeno partire dalla panchina, si tratta di Alvaro Morata e Arthur. Secondo il giornalista Luca Momblano e secondo quanto riportato da Goal.com, Arthur e Morata hanno la febbre e potrebbero saltare Juventus-Inter di domani. Juventus Inter, Morata e Arthur a rischio “Morata e Arthur a rischio per Juventus-Inter, entrambi alle prese con sintomi influenzali”. Con questo tweet il giornalista Luca Momblano aggiorna sulle condizioni di due titolarissimi bianconeri.Entrambi i giocatori sono alle prese con una fastidiosa influenza intestinale che non ha comunque ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 8 febbraio 2021)– Pessime notizie per Andrea. Duepotrebberoilo almeno partire dalla panchina, si tratta di Alvaro Morata e Arthur. Secondo il giornalista Luca Momblano e secondo quanto riportato da Goal.com, Arthur e Morata hanno la febbre e potrebberodi domani., Morata e Arthur a rischio “Morata e Arthur a rischio per, entrambi alle prese con sintomi influenzali”. Con questo tweet il giornalista Luca Momblano aggiorna sulle condizioni di duebianconeri.Entrambi i giocatori sono alle prese con una fastidiosa influenza intestinale che non ha comunque ...

