Juventus-Inter coppa Italia | 9 febbraio ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici

ZZiliani : Foto 1: titolo del #Corsport dopo il rigore negato ieri alla #Roma contro la #Juventus. Foto 2: titolo del… - juventusfc : Una domenica fra Roma e Inter, fra campionato e #CoppaItalia Le ultime dal #TrainingCenter: - RealPiccinini : Tutti invitati al Club, vi aspetto stasera subito dopo #LazioCagliari. È cominciato ufficialmente il triello tra Mi… - LeDr0n : RT @FinancialSs: #SerieA, ecco debiti e patrimonio dei top club ???????? #Juventus #Inter #Milan #Lazio #Napoli #Roma - Fantacalcio : Juventus, Dybala ci prova: panchina con l'Inter? -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Inter

La Gazzetta dello Sport

Tutte le notizie sulla squadraQuesta la lista degli inviati del nostro sito: Nathan e Guarro per Fiorentina -, Belotti per Atalanta - Torino, Bedogni per Sassuolo - Spezia, Balice per- Roma, Tripodi per Genoa - ...Dalla sorpresa Erlic al disastro Ibanez: i difensori migliori e i peggiori al fantacalcio della 21^ giornata di Serie A Continua senza sosta il cammino della Serie A, che ogni giornata regala nuove em ...Nella gara contro l'Inter di domani la Juventus potrebbe ritrovare nell'elenco dei convocati di Pirlo l'argentino, dopo il problema al ginocchio che lo ha tenuto fuori nelle ultim ...