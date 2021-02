Juventus, finalmente Dybala: Pirlo pronto alla mossa decisiva (Di lunedì 8 febbraio 2021) Quello del ritorno di Dybala è un tema molto caldo in casa Juventus, l’attaccante argentino sembra ormai pronto al rientro. La Juventus è ancora orfana di Paulo Dybala. L’ultima apparizione del giocatore argentino il 10 gennaio contro il Sassuolo, e tutto l’ambiente attende trepidante il ritorno dell’attaccante. Soprattutto nelle ultime uscite, infatti, Dybala era sembrato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 8 febbraio 2021) Quello del ritorno diè un tema molto caldo in casa, l’attaccante argentino sembra ormaial rientro. Laè ancora orfana di Paulo. L’ultima apparizione del giocatore argentino il 10 gennaio contro il Sassuolo, e tutto l’ambiente attende trepidante il ritorno dell’attaccante. Soprattutto nelle ultime uscite, infatti,era sembrato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

