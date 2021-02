Juventus: Bonucci, De Ligt o Chiellini: chi rischia di stare fuori (Di lunedì 8 febbraio 2021) Bonucci, Chiellini o De Ligt: tre maglie per due soli posti. Quale sarà la coppia titolare nelle gerarchie di Andrea Pirlo? Il piano del tecnico bianconero Chiellini, De Ligt o Bonucci: la coppia dei centrali di difesa della Juventus potrebbe cambiare spesso in base alle necessità e possibile turnover. Il ritorno di Chiellini permetterà a Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 8 febbraio 2021)o De: tre maglie per due soli posti. Quale sarà la coppia titolare nelle gerarchie di Andrea Pirlo? Il piano del tecnico bianconero, De: la coppia dei centrali di difesa dellapotrebbe cambiare spesso in base alle necessità e possibile turnover. Il ritorno dipermetterà a Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

JuventusTV : Le voci dei bianconeri dall'Allianz Stadium nel post partita di #JuveRoma! ?? ?? Mister @Pirlo_official ??… - NaiveLeftist : RT @MattPetcoke: Per dire nel derby la Lazio ci ha schiantato togliendoci profondità e palleggio veloce, la Juventus invece ci ha concesso… - SCyranoDB : @pisto_gol Morale della favola: 1. Alla fine Allegri non era poi così male. 2. Alla Juventus si gioca come dicono Bonucci e Chiellini. - anny922059731 : @enzomarangio Martedì intanto Bonucci nn gioca!!! Poi penso che nn ci saranno problemi. Siamo la Juventus, nn un branco di ragazzini !!!! - TuttoFanta : ?? #JUVENTUS : oggi i controlli per il lieve problema muscolare di #Bonucci. ?? -