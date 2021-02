Juve Inter | occhio al giallo | 15 giocatori rischiano di saltare la finale di Coppa Italia

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Ben 15traeddiladi: ben 10 sono bianconeri, 5 i nerazzurri Domani all’Allianz Stadium di Torino, andrà in scena il ritorno della semiditrantus e. In casa bianconera sono addirittura 10 idiffidati e quindi a rischio per un’eventuale. Trattasi di Alex Sandro, Arthur, Bentancur, Bernardeschi, Chiesa, De Ligt, Demiral, Morata, Rabiot, Ronaldo. Cinque invece in casa nerazzurra: Eriksen, Young, Ranocchia, Brozovic e Skriniar. Ma come è stato possibile arrivare a un elenco così ampio? Il regolamento di...