Jennifer Lawrence che paura! Incidente sul set del film con Leonardo DiCaprio

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Che(30 anni) ha avuto unsul set del suo nuovo, Don’t Look Up. La Katniss di Hunger Games ne è uscita con un ricovero al pronto soccorso e qualche cura che l’ha rimessa subito in pista. Ma il set è stato sospeso. Riprenderanno oggi, lunedì 8 febbraio. Don’t Look Up:, al top di un cast stellare

, vincitrice dell'Oscar come migliore attrice protagonista per Il lato positivo , è rimasta ferita sul set del film Netflix di Adam McKay , Don't Look Up . L'ultimo progetto del ...DiCaprio è attualmente al lavoro sul set di Don't Look Up , la nuova commedia di Adam McKay dal cast stellare: ci sono anche, Meryl Streep, Cate Blanchett e Timotheé Chalamet. ...Brutta disavventura per Jennifer Lawrence, che sul set di Don't look up è rimasta vittima di un infortunio. Esplode una vetrata e l'attrice premio Oscar viene investita dalle schegge.L'attrice premio Oscar Jennifer Lawrence coinvolta in un incidente sul set di Don't Look Up, il nuovo film di Netflix diretto da Adam McKay.