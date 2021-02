Jaguar Land Rover sceglie Enel X come partner della mobilità elettrica (Di lunedì 8 febbraio 2021) (Teleborsa) – Jaguar Land Rover sceglie come partner Enel X, business line globale del Gruppo Enel specializzata in sostenibilità ed economia circolare, per incentivare una mobilità sempre più sostenibile e diffusa. La big delle auto sportive ha già raggiunto l’obiettivo di offrire l’elettrificazione su tutti i modelli della gamma, ma l’intento è anche quello di rendere sempre più semplice e fruibile la scelta di passare all’elettrico. E’ questa la premessa che ha guidato l’accordo con Enel X per lo sviluppo di soluzioni integrate e competitive che verranno messe a disposizione dei clienti interessati all’acquisto della Jaguar I-PACE, 100% elettrica, ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 8 febbraio 2021) (Teleborsa) –X, business line globale del Gruppospecializzata in sostenibilità ed economia circolare, per incentivare unasempre più sostenibile e diffusa. La big delle auto sportive ha già raggiunto l’obiettivo di offrire l’elettrificazione su tutti i modelligamma, ma l’intento è anche quello di rendere sempre più semplice e fruibile la scelta di passare all’elettrico. E’ questa la premessa che ha guidato l’accordo conX per lo sviluppo di soluzioni integrate e competitive che verranno messe a disposizione dei clienti interessati all’acquistoI-PACE, 100%, ...

