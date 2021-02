Italia primo importatore in Europa di carne brasiliana: dove finisce e perché non viene dichiarato. L’anticipazione di PresaDiretta (Di lunedì 8 febbraio 2021) Questa sera alle 21,20 su Rai3 torna Presa Diretta. Con “GUERRA ALL’AMAZZONIA” il programma ha attraversato il Brasile per raccontare come gli incendi e il sistematico disboscamento illegale, le amnistie e lo smantellamento della polizia ambientale, stanno vincendo la partita contro l’Amazzonia. Migliaia di chilometri quadrati di foresta vergine scompaiono ogni anno nelle tasche dei latifondisti agricoltori e allevatori sostenuti dalle politiche del presidente Jair Bolsonaro. E ancora, con l’inchiesta “TROPPA carne A BUON MERCATO” PresaDiretta ha cercato di capire che impatto ha la carne brasiliana, di cui siamo i primi importatori in Europa, sulla nostra filiera produttiva e non solo. Ecco un’anticipazione in esclusiva per IlFattoquotidiano.it *** dove finisce la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) Questa sera alle 21,20 su Rai3 torna Presa Diretta. Con “GUERRA ALL’AMAZZONIA” il programma ha attraversato il Brasile per raccontare come gli incendi e il sistematico disboscamento illegale, le amnistie e lo smantellamento della polizia ambientale, stanno vincendo la partita contro l’Amazzonia. Migliaia di chilometri quadrati di foresta vergine scompaiono ogni anno nelle tasche dei latifondisti agricoltori e allevatori sostenuti dalle politiche del presidente Jair Bolsonaro. E ancora, con l’inchiesta “TROPPAA BUON MERCATO”ha cercato di capire che impatto ha la, di cui siamo i primi importatori in, sulla nostra filiera produttiva e non solo. Ecco un’anticipazione in esclusiva per IlFattoquotidiano.it ***la ...

