Iraq | rimossi i vertici dei servizi Via anche il capo dei famigerati Falchi | antiterrorismo infiltrata nell’Isis che ha rapporti privilegiati con l’Iran

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Decisivo sarebbe stato l’attentato suicida, rivendicato dall’Isis, che lo scorso 21 gennaio ha ucciso oltre 30 persone a piazza Tayaran, a Baghdad. Il primo di questo tipo da tre anni a questa parte ha infatti convinto il primo ministro iracheno, Mustafa Al Kadhimi, a licenziare alti quadri e comandanti di una serie di agenzie di sicurezza, nell’ambito del più ampio tentativo di assumerne il controllo esclusivo in, da quelle strettamente statali alle note Forze di mobilitazione popolare (Pmf, Hashd al shaabi), cioè le milizie che in molti casi hanno legami con. Nel giro di 24 ore Al Kadhimi ha sostituito una serie di personalità, tra i quali spicca il nome di Abdul Karim Abd Fadhil,noto con la kunya (titolo onorifico nell’onomastica araba) di Abu Ali Al Basri: soprannominato il Maestro delle spie, Al Basri è stato ...

fattoquotidiano : Iraq, rimossi i vertici dei servizi. Via anche il capo dei famigerati Falchi: antiterrorismo infiltrata nell’Isis c… - Noovyis : (Iraq, rimossi i vertici dei servizi. Via anche il capo dei famigerati Falchi: antiterrorismo infiltrata nell’Isis… -

Ultime Notizie dalla rete : Iraq rimossi

Il Fatto Quotidiano

... "Il presidente, il vicepresidente e tutti i funzionari civili degli Stati Uniti saranno... creatasi dopo l'invasione dell', voluta da Washington nel 2003. In risposta alla dichiarazione di ...A Nassiriya, storica roccaforte delle rivolte in, i manifestanti hanno bruciato pneumatici ...in piazza Tahrir - il cui villaggio di tende e le pareti di foto dei "martiri" sono statimanu ...L'Unesco stima che il mercato illegale di reperti archeologici raggiunga ogni anno la cifra d'affari di 15 milardi di euro. Fra i paesi in crisi fra i più sacch ...