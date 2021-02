Iran, il mese del boia: almeno 27 impiccagioni solo a gennaio (Di lunedì 8 febbraio 2021) Sedici colpevoli di omicidio, uno di stupro, sei di reati di droga. E quattro prigionieri politici. È questo il dettaglio di un mese terribile, segnato da continue esecuzioni capitali in Iran: almeno 27. Se verrà mantenuto questo ritmo, di quasi un’esecuzione al giorno, il totale del 2021 finirà per essere superiore a quello, già enorme, di almeno 256 esecuzioni registrato nel 2020. Dieci dei 27 prigionieri impiccati appartenevano alla minoranza baluci, che vive nell’omonima provincia del Sistan Balucistan. Erano baluci un terzo dei 49 prigionieri messi a morte dal 1° dicembre 2020. Per uno di loro, Javid Dehghan, c’era stato anche un appello delle Nazioni Unite affinché l’esecuzione venisse sospesa, dopo la denuncia che l’uomo era stato torturato affinché confessasse l’uccisione di un agente delle forze di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) Sedici colpevoli di omicidio, uno di stupro, sei di reati di droga. E quattro prigionieri politici. È questo il dettaglio di unterribile, segnato da continue esecuzioni capitali in27. Se verrà mantenuto questo ritmo, di quasi un’esecuzione al giorno, il totale del 2021 finirà per essere superiore a quello, già enorme, di256 esecuzioni registrato nel 2020. Dieci dei 27 prigionieri impiccati appartenevano alla minoranza baluci, che vive nell’omonima provincia del Sistan Balucistan. Erano baluci un terzo dei 49 prigionieri messi a morte dal 1° dicembre 2020. Per uno di loro, Javid Dehghan, c’era stato anche un appello delle Nazioni Unite affinché l’esecuzione venisse sospesa, dopo la denuncia che l’uomo era stato torturato affinché confessasse l’uccisione di un agente delle forze di ...

