Inzaghi | «Inter grandissima | ma ce la giocheremo Sul contratto…» – VIDEO

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Simoneha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Cagliari: queste le parole del tecnico biancoceleste Simoneha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Cagliari: queste le parole del tecnico biancoceleste.– «squadra ce lacome sempre in questi anni». RINNOVO – «Ci stiamo lavorando con il presidente, speriamo che la prossima settimana si possa concludere» Leggi su Calcionews24.com

AquilottoEddy : RT @danimagli: Mo' adesso è facile...????però a maggior ragione quando vinci partite così spigolose, vuol dire che sei forte, e tanto anche.… - fabiovalenza : RT @danimagli: Mo' adesso è facile...????però a maggior ragione quando vinci partite così spigolose, vuol dire che sei forte, e tanto anche.… - e_marzano : RT @danimagli: Mo' adesso è facile...????però a maggior ragione quando vinci partite così spigolose, vuol dire che sei forte, e tanto anche.… - amsicora27 : RT @danimagli: Mo' adesso è facile...????però a maggior ragione quando vinci partite così spigolose, vuol dire che sei forte, e tanto anche.… -

Ultime Notizie dalla rete : Inzaghi Inter

Simoneha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Cagliari: queste le parole del tecnico biancocelesteDopo 5' di recupero unfurioso che viene anche ammonito da Irrati per aver oltrepassato la ... Che ora avranno una settimana intera per preparare la trasferta di San Siro con l'che vale ...Già di suo, la Serie A all’ora di pranzo la odio. La inserisco stabilmente nella mia personale classifica di situazioni insopportabili, insieme ai piedi ...Una domenica senza sussulti e sorprese, quella relativa alla disputa delle restanti gare della ventunesima giornata di A; tutto secondo le aspettative, o quasi. Il Milan, come da pronostico, ha battut ...