Intesa Sanpaolo acquisterà Cargeas Assicurazioni per 390 milioni di euro

(Teleborsa) – Intesa Sanpaolo Vita ha siglato un memorandum of understanding con BNP Paribas Cardif per acquistare il 100% di Cargeas Assicurazioni, compagnia assicurativa danni operante nel settore della bancassicurazione, prevalentemente tramite la rete bancaria di UBI Banca. Il prezzo d'acquisto è di 390 milioni di euro e sarà interamente corrisposto al momento del perfezionamento dell'operazione. La sottoscrizione dell'accordo definitivo è prevista entro la fine di febbraio 2021, mentre il perfezionamento dell'operazione è atteso nella prima metà del 2021 ed è subordinato al rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte delle competenti autorità. Cargeas ha registrato una Raccolta Premi Danni pari a circa 226 milioni di euro

