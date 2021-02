Inter | Branca rassicura i tifosi | “Problemi economici? Altre squadre sono messe peggio”

(Di lunedì 8 febbraio 2021)venuto ai microfoni di Tuttomercatoweb, l’ex uomo mercato dell’, Marco, ha parlato della situazione economica del club nerazzurro, che al momento vede Suning tentare di cedere quote societarie a causa della crisi generata dalla pandemia: “Isocietari dell’? Siamo ad altissimi livelli, non credo debbano esserci questo tipo di preoccupazioni. I giocatori dell’ben visti, hanno mercato:realtàsicuramente. Ora serve solo pensare a fare risultati, lavorando bene da professionisti: le cose si sistemano sempre in qualche modo”. SportFace.

Marco Branca, ex dirigente dell'Inter ha parlato ai microfoni di Tmw alla vigilia della sfida tra i nerazzurri e la Juventus, pronti a giocarsi l'accesso alla finale di Coppa Italia: 'Nerazzurri e bianconeri sono due squadre competitive'. Branca analizza anche quello che sembra essere un inevitabile cambio di proprietà: 'C'è il rischio che l'Inter possa interrompere il progetto. Se penso a quanto fatto finora...'