Inter, BC Partners pronto a ritoccare l’offerta: intanto arriva una promessa da Suning (Di lunedì 8 febbraio 2021) Secondo Il Corriere della Sera BC Partners sarebbe pronto a ritoccare l’offerta presentata a Suning per l’acquisizione dell’Inter: le ultime L’Inter si divide tra campo e futuro societario. Se ad Appiano Gentile Antonio Conte sta cercando di isolare la squadra e preparare al meglio la semifinale di ritorno della Coppa Italia di domani ai vertici societari si sta continuando a cercare offerte all’altezza per la cessione del club. Secondo il Corriere della Sera BC Partners, il fondo di private equity più avanti nei colloqui con Suning, potrebbe presto alzare l’iniziale offerta da 750 milioni di euro. Inoltre arriva anche una promessa da Suning: la proprietà nerazzurra ribadisce che ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Secondo Il Corriere della Sera BCsarebbepresentata aper l’acquisizione dell’: le ultime L’si divide tra campo e futuro societario. Se ad Appiano Gentile Antonio Conte sta cercando di isolare la squadra e preparare al meglio la semifinale di ritorno della Coppa Italia di domani ai vertici societari si sta continuando a cercare offerte all’altezza per la cessione del club. Secondo il Corriere della Sera BC, il fondo di private equity più avanti nei colloqui con, potrebbe presto alzare l’iniziale offerta da 750 milioni di euro. Inoltreanche unada: la proprietà nerazzurra ribadisce che ...

