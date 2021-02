India | il crollo di un ghiacciaio causa un’inondazione | almeno 200 dispersi

Leggi su ck12

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Al momento il tragico bilancio registra200e 18 morti in: l’inondazione provocata daldi un costone diha travolto due centrali elettriche, strade e ponti. (Twitter)Nello stato dell’Uttarakhand, in, si è verificata una tragedia: un pezzo didell’Himalaya si è staccato precipitando in un fiume e facendolo straripare. Come riferito dalle autorità locali, il bilancio momentaneo è di18 morti e circa 200ma i numeri potrebbero aumentare col passare delle ore. La violenta massa d’acqua e di fango generatasi ha superato una diga travolgendo due centrali idroelettriche, oltre a strade e ponti. La maggior parte deisono rimasti ...