India: crollo ghiacciaio, Farnesina esprime solidarietà a Nuova Delhi (Di lunedì 8 febbraio 2021) Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "L'Italia esprime la sua solidarietà all'India per l'esondazione causata dal parziale crollo di un ghiacciaio nell'Uttarakhand. Roma al fianco di New Delhi nella lotta ai cambiamenti climatici e nella cooperazione per la gestione dei rischi derivanti da calamità naturali". Lo ha dichiarato in un tweet la Farnesina.

