India: crollo ghiacciaio, 15 morti e 160 dispersi (Di lunedì 8 febbraio 2021) Nuova Delhi, 8 feb. (Adnkronos/Dpa) - Sono almeno 15 le vittime della tragedia nel nord dell'India. Più di 160 persone risultano disperse dopo il crollo di una parte di un ghiacciaio che ieri ha provocato una valanga e devastanti inondazioni nel distretto di Chamoli, nello stato di Uttarakhand, a ridosso dell'Himalaya, danneggiando due centrali idroelettriche e cinque ponti, spazzando via diverse strade. I villaggi nella zona sono stati evacuati. Quindici corpi senza vita sono stati recuperati in diverse aree durante le operazioni di soccorso andate avanti tutta la notte, come confermato dalla polizia. Sinora sono state tratte in salvo 25 persone delle 202 che inizialmente risultavano disperse, ha detto stamani ai giornalisti il capo della polizia di Uttarakhand, Ashok Kumar, precisando che sono in corso le operazioni per cercare di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) Nuova Delhi, 8 feb. (Adnkronos/Dpa) - Sono almeno 15 le vittime della tragedia nel nord dell'. Più di 160 persone risultano disperse dopo ildi una parte di unche ieri ha provocato una valanga e devastanti inondazioni nel distretto di Chamoli, nello stato di Uttarakhand, a ridosso dell'Himalaya, danneggiando due centrali idroelettriche e cinque ponti, spazzando via diverse strade. I villaggi nella zona sono stati evacuati. Quindici corpi senza vita sono stati recuperati in diverse aree durante le operazioni di soccorso andate avanti tutta la notte, come confermato dalla polizia. Sinora sono state tratte in salvo 25 persone delle 202 che inizialmente risultavano disperse, ha detto stamani ai giornalisti il capo della polizia di Uttarakhand, Ashok Kumar, precisando che sono in corso le operazioni per cercare di ...

RaiNews : #India, crolla ghiacciaio in #Himalaya: a valle un fiume esonda. Morti e dispersi travolti dalle acque - SkyTG24 : Una parte di un ghiacciaio dell'#Himalaya si è staccata ed è precipitata in un fiume indiano nel distretto di Chamo… - andreabettini : Immagini terrificanti dall'India. Un crollo in un ghiacciaio sull'Himalaya ha causato un'improvvisa alluvione, una… - TV7Benevento : India: crollo ghiacciaio, 15 morti e 160 dispersi... - ticinonews : Crollo ghiacciaio in India: almeno 14 morti -