Indagare gli inconsci di gruppo | la nuova sfida della psicanalisi

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Come sta cambiando il ruolo dell’analista? Quali nuovi elementi entrano a far parte della sua indagine psicologica? E quali ricadute hanno sulle terapie con i pazienti? E ancora: quali nuovi contributi evolutivi arrivano dalle neuroscienze? Un’accurata indagine su come la psicanalisi stia cambiando forma, adattandosi a nuovi modelli sociali sempre più complessi, è stata compiuta in occasione del XIX Congresso Nazionale della Società Psicoanalitica Italiana. Un appuntamento che si è tenuto in streaming dal 4 al 7 febbraio e che ha posto l’accento, in particolare, sui diversi modi di concepire oggi l’inconscio e sui relativi cambiamenti della psicoanalisi. «Stiamo assistendo alla costruzione di nuove forme, di nuovi linguaggi e di nuove temporalità dell’Inconscio, sempre più concepito come il frutto di un’interazione tra il Sé e l’altro, tra l’individuo e il suo gruppo di appartenenza», spiega Massimo Vigna-Taglianti, neuropsichiatra infantile e segretario scientifico del Congresso. «I più recenti sviluppi della psicoanalisi attuale – mettendo sempre più l’accento sulla dimensione bipersonale e gruppale della nascita della mente – attribuiscono al Sistema Inconscio un ruolo trasformativo e creativo sempre più complesso».