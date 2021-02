INCLUSIVITY | PARLA ENRICA SCIELZO | LA PRIMA INFLUENCER TRANS ITALIANA

Leggi su influencertoday

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Credit: Luigi Listaè lafashion e beauty bloggeressuale in Italia, e sul suo blog The Lookmaker (www..com) oltre are di trucchi e vestiti ha aperto una sezione molto intima e personale chiamata “Diario di una”, in cui racconta il suo percorso non sempre facile come ragazzaessuale, dal primo giorno in cui ha iniziato a prendere gli ormoni fino al cambio anagrafico. “Quando ero agli inizi di questo percorso non avevo punti di riferimenti, non sapevo neanche cosa significasse o cosa potesse comportare diventare, e lacosa che ho fatto è stata andare su Internet a cercare informazioni. Non avendo trovato ciò che ho cercato, ho voluto ...