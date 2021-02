In Liguria i turisti stranieri sono dimezzati | speranze di ripartenza aggrappate a Pasqua

TommyMediagold : #CGIL: ad oggi in #Liguria 2.366.116 #turisti il 49.1% in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente… -

Ultime Notizie dalla rete : Liguria turisti

Il Secolo XIX

Per moltile vacanze del 2 giugno sono già finite. Hanno lasciato la Riviera e si sono ...] Navigazione articoli Lega, sicurezza Municipale in: 'Agenti con spray e bastone estensibile ...La Card si inserisce in una offerta di servizi aiche da oggi comprenderà anche il trasporto pubblico locale, urbano e extraurbano, in un'ottica di sinergia e collaborazione su tutto il ...Genova – Il conto presentato dal Covid al turismo regionale è pesantissimo. Nel 2020, rispetto all’anno precedente, in Liguria sono quasi dimezzate le presenze di visitatori che sono scese a 8,5 milio ...Santa Margherita Ligure - Atto costitutivo questa mattina della Fondazione ITS turismo Liguria e nomina del presidente che è Aldo Werdin, direttore del Gran Hotel Excelsior di Rapallo. ITS turismo Lig ...