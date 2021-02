In Italia 7 970 contagi e 307 morti nelle ultime 24 ore Cresce il numero di ricoverati in Umbria | ora sono 500 Cluster legati alle varianti brasiliana e inglese

(Di lunedì 8 febbraio 2021)7.970 (ieri 11.641) i nuovi casi di Coronavirus registrati in24 ore a fronte di 144.270 tamponi, con un tasso di positività del 5,52%. I decessi307 (ieri 270) per un totale di 91.580 vittime dall’inizio dell’epidemia. I guariti15.082 in più. Gli attualmente positivi, secondo quanto riferisce il bollettino giornaliero del ministero della Salute,419.604 (-7.420), 397.934 dei quali si trovano in isolamento domiciliare. Inei reparti ordinari19.527 (+261). I pazienti degentiterapie intensive2.143 (+36) con 139 nuovi ingressi. La regione con il maggiordi casi è la Campania (1.189), seguita da Emilia-Romagna ...

Corriere : Il bollettino: 7.970 nuovi casi (ma con meno tamponi effettuati) e 307 morti. Tasso di ... - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia 7.970 nuovi casi con 144.270 tamponi e altri 307 morti #coronavirusitalia… - rtl1025 : ?? Nelle ultime 24 ore sono stati 7.970 i test #positivi al #coronavirus registrati in #Italia. Ieri erano 11.641. L… - italiaserait : Coronavirus Italia, da ieri 7.970 nuovi contagi e 307 vittime. Tornano a risalire le terapie intensive - AvvAntonioConte : RT @Corriere: Il bollettino: 7.970 nuovi casi (ma con meno tamponi effettuati) e 307 morti. Tasso di positività al 5,5% -

Ultime Notizie dalla rete : Italia 970

il di oggi 8 febbraio 2021. Si registrano oggi 7.nuovi casi (11.641 ieri). I morti sono 307, a fronte dei 270 di ieri, secondo i dati del . Sono stati 144.270 i test (tamponi molecolari e antigenici) effettuati (ieri erano stati 206.789, c'è ...Si sono registrati oggi in 24 ore in307 morti per COVID - 19 e 7.nuovi positivi al coronavirus SARS - CoV - 2. Ieri, i nuovi positivi al virus erano stati 11.641 e i decessi 270. E' quanto si evince, in estrema sintesi, dall'...Nelle 24 ore precedenti i nuovi casi erano stati 11.641 e i morti 270. I tamponi effettuati sono stati 144.270, con un indice di positività di 5,5% ...Genova – Con il solito calo dei tamponi del lunedì i contagi scendono da 11.641 a 7.970 mentre i morti soni 307. Il tasso di positività resta al 5,5%, appena lo 0,1% in meno di ieri, ma riprendono a s ...