In arrivo un'ondata di temporali sull'Italia, da San Valentino gelo siberiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) AGI - Il tempo sull'Italia continua a mantenersi piuttosto instabile a causa del continuo afflusso di perturbazioni atlantiche. La settimana appena iniziata sarà quella decisiva dell'inverno: prima le piogge che colpiranno il Paese fino a mercoledì, e poi l'arrivo di una poderosa irruzione di venti siberiani. Il team del sito ilMeteo.it comunica che una serie di perturbazioni interesserà l'Italia fino a mercoledì. Inizialmente saranno maggiormente colpite le regioni tirreniche centrali e meridionali con rovesci localmente intensi e temporali, poi si aggiungerà anche il Nord. La giornata più perturbata sarà proprio quella di mercoledì 10 quando le precipitazioni saranno diffuse su molte regioni e potranno assumere carattere di nubifragio su Liguria di levante, Toscana settentrionale, Lazio (specie ... Leggi su agi (Di lunedì 8 febbraio 2021) AGI - Il tempocontinua a mantenersi piuttosto instabile a causa del continuo afflusso di perturbazioni atlantiche. La settimana appena iniziata sarà quella decisiva dell'inverno: prima le piogge che colpiranno il Paese fino a mercoledì, e poi l'di una poderosa irruzione di venti siberiani. Il team del sito ilMeteo.it comunica che una serie di perturbazioni interesserà l'fino a mercoledì. Inizialmente saranno maggiormente colpite le regioni tirreniche centrali e meridionali con rovesci localmente intensi e, poi si aggiungerà anche il Nord. La giornata più perturbata sarà proprio quella di mercoledì 10 quando le precipitazioni saranno diffuse su molte regioni e potranno assumere carattere di nubifragio su Liguria di levante, Toscana settentrionale, Lazio (specie ...

sulsitodisimone : In arrivo un'ondata di temporali sull'Italia, da San Valentino gelo siberiano - Agenzia_Italia : In arrivo un'ondata di temporali sull'Italia, da San Valentino gelo siberiano - Majden3 : RT @MMmarco0: Ondata eccezionale di gelo e neve in arrivo in Italia. Si comincia tra giovedì 11 e venerdì 12 quando aria gelida siberiana… - TeleCapriNews : METEO: settimana instabile sull’Italia, in arrivo un’ondata di freddo siberiano su mezza Europa: “Nei prossimi gior… - rossounfiore : @AndreC198 nuova ondata in arrivo ?? -